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Yaşam Kısıtlamalar kalktı mı? Bakan Koca açıkladı
Yaşam

Kısıtlamalar kalktı mı? Bakan Koca açıkladı

Kısıtlamalar kalktı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, seyahat kısıtlaması gibi çeşitli önlemler alınmıştı. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Kısıtlamalar ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:52:00 -
Kısıtlamalar kalktı mı? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Koca, gazetecilerin "Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?" sorusuna yönelik bilgiler verdi.

Kısıtlamalar kalkacak mı?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları hala devam ediyor. Kısıtlamalar ardından vaka sayılarının yanı sıra vefat eden hasta sayılarında da ciddi düşüşler yaşandı. Ancak yasaklar veya kısıtlamalar henüz kalkmış değil.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

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