Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri besledi.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanda binlerce kuş bulunuyor. Meydanın sembollerinden biri haline gelen kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar HAYTAP gönüllüleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, tarihi meydanın kuşlarını sık sık ziyaret ederek beslediklerini söyledi.

Özellikle kısıtlama döneminde kuşların yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini vurgulayan Kökgöz, "Kastamonu insanı fırsat buldukça kuşları besliyor ama kısıtlama döneminde kimse dışarı çıkamadığı için kuşlara bakmak bize düştü. AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya, Kadın Kolları üyeleri ve HAYTAP gönüllüleriyle besleme yaptık." dedi.

Kısıtlama günlerinde her zaman sokakta olacaklarını belirten Kökgöz, destek veren herkese teşekkür etti.



