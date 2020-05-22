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Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün semt pazarları ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:02:04 -
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün semt pazarları ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.


Erzurum’da arefe günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar mezarlık ziyaretlerini bugün gerçekleştirdiler. Abdurrahman Gazi ve Asri mezarlıkta yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua okuyan Erzurumlular, yoğunluk oluşturdular.


Maske takarak sosyal mesafe kurallarını uygulayarak mezarlık ziyaretlerini yapan vatandaşlar, “Genellikle arefe ve bayramın ilk günü mezarlıkları ziyaret ederdik. Bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için ziyaretlerimizi bugün yaptık” dediler.

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