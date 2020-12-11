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Gündem Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu ekmek satışlarının devam edeceğini söyleyerek vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:58:00 -
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulamasının bugün saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’de sonlanacağını bildirerek, kısıtlama süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatan bir açıklama yayımladı.

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulamasının bugün saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacağı belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamanın genel hatlarıyla hatırlatıldığı açıklamada, “Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir” denildi.

Haftasonu ekmek satışı devam edecek

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı anımsatılan açıklamada, “Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlara kısıtlama öncesi uyarı

Vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz.”

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