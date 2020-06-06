  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlama olmayınca Boğaz’a akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı’na koştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:16:07 -
Kısıtlama olmayınca Boğaz’a akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı’na koştu. Kimi vatandaşlar sahilde maskesiz şekilde yürüyüş yaparken kimileri de denize girdi.


Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince vatandaşlar sahillere koştu. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Rumelihisarı’na gelen bazı vatandaşlar maskesiz şekilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Alanda balık tutan vatandaşların yanı sıra kimileri de piknik yapmaya geldiğini söyledi.



“Maskeyi 2 yıldır takıyorum artık başkaları taksın”


Sahile gelen vatandaşlardan bir tanesi, “Ben maskeyi 2 yıldır takıyorum artık başkaları taksın ben takmayayım dedim. Balığa geldim. Maskem arabada da, çantamda da var. Normalde hep maskeliydim, kanser hastası olduğum için 2 yıldır takıyorum. Hem piknik hem balık bana terapi gibi oluyor” dedi.



“Bu sene ilk defa girdik"


Denize giren vatandaşlardan biri ise, “Geçen seneden beri girmiyoruz. Bu sene ilk defa girdik. Hafta sonu yasak da yok iyi oldu. Su biraz soğuk” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı