  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun

Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:08:13 -
Kısıtlama molasında tehlikeli oyun

Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Durum böyle olunca tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler ortaya çıktı. Şarkı söyleyerek havuza atlayıp yüzmeye çalışan çocuklar, boğulma ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, korona virüsü sona erdikten sonra dışarı çıkmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı