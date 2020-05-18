Kısıtlama ile boşalan sokaklar yaban hayvanlarına kaldı

Korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle mücadele kapsamında uygulanan dışarı çıkma kısıtlamaları ile cadde ve sokaklar yaban hayvanlarına kaldı.

Gaziantep’te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları titizlikle uygulanırken, bölge insanı virüs salgını, oruç ve etkili olan sıcak hava nedeniyle tamamen evlerine çekildi. Boşalan cadde ve sokaklar ise yaban hayvanlarına kaldı.

Devriye esnasında Anadolu sırtlanı ile karşılaştılar

Salkım Mahallesi’nde devriye atan Şehitkamil Jandarma Komutanlığı Salkım Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yerleşim yeri yakınlarında koruma altında bulunan bir Anadolu sırtlanı ile karşılaştı. Leşlerle hayatta kalan ve insanlar için çok tehlikeli olan Anadolu sırtlanının yiyecek aramak için bölgeye geldiği tahmin edilirken jandarma aracını gören sırtlan hızla kaçarak, geldiği ormana geri döndü.

Cep telefonu ile hayvanı görüntüleyen jandarma ekipleri çekilen fotoğraf ve videoları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarına ulaştırdı.

Anadolu sırtlanı olduğu teyit edilen hayvanın popülasyonunun tespit edilmesi ve koruma altına alınması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.