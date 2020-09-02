Kısıtlama gelecek mi? Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplandı.

Toplantının ardından basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca'dan satır başları;

Karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok isterdik ancak ölü ve vaka sayıları dünyadaki gibi ülkemizde de artıyor.

Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz.

Kontrollü sosyal hayatın başladığını söylemiştik. Bu dönem hayatımızın sağlığını garanti edecek şekilde olmalıydı.

Bayram, tatil ve düğünlerde görülen hareketlilik ve dikkatsizlikler bizi bu eşiğe getirdi.

Halkımızın büyük çoğunluğu tedbirlere dikkat ediyor ancak salgınla mücadelede toplumun her bir ferdi aynı duyarlılığı göstermeli.

Eğlence, tatil yerleri, çarşı-pazarda, törenlerde tedbirlerin ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz.

Düğün, sünnet törenlerimiz, nişan, taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık eden yerler halini alıyor. Virüs her geçen gün daha fazla vatandaşımıza bulaşıyor.

Yeni hasta sayımız düşmüyor. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hastaların sayısı yükseliyor. Vatandaşlarımız her gün bu nedenle hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Hastanelerimizin yükü artıyor. Evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, çocuğunu eşini kucaklayamayan her düzeyde sağlık personelimiz var.

Sağlık personlerimizin bu fedekarlığı, sorumsuzca davranışlara feda edilmemelidir.

Hastalığa yakalanan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki, 52 sağlık çalışanımızı yitirdik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor.

Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte bir hassasiyettir. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz.

İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var.

Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık.

Bilim Kurulumuz bu süreçte aldığımız kararlar ve uyguladığımız tedbirlerde önemli rehberlik yaptı.

HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor.

İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi tespit edildi.

Filyasyon ekip sayısını 10 bin 802'ye yükselttik. Sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz. Erzurum'da 207, Konya'da 460, Kayseri'de 150, Şanlıurfa'da 300, İzmir'de 350 filyasyon ekibi sahada.

Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı dönem var. Bu duruma karşı yeni tedbirler alındı. Mücadelemizin boyutu değişecek. Yeni mücadele dönemine karşı hazırlanıyoruz.

Vatandaşlarımızın sadece tedbirlere uyumla değil kontrol ve denetimle de destek olmasını bekliyoruz.

2 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı

Yeni vaka sayısı 1596, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45, toplam test sayısı 107 bin 927, iyileşen hasta sayısı 947. Toplam ağır hasta sayımız 1017. Bugün binin üzerine çıktı

1 Haziran - 1 Eylül arası tedbirlerimizin hafiflemeye başlamasıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın vefat oranının yükseldiği görülüyor.

Hasta yaş ortalaması diğerlerinden yüksek olan illerimiz Gümüşhane, Uşak, Sinop, Aksaray hasta yaş ortalaması en yüksek olduğu iller.

Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın en yoğun 65-75 bandında olduğu görülmektedir.

Herkesten özellikle rica ediyorum, yaşlılarımızı daha özenle koruyalım.

Ayrıntılar geliyor...

1 Eylül koronavirüs tablosu

Açıklanan 1 Eylül koronavirüs verilerine göre, 1572 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 47 oldu. Toplam vaka sayısı 271 bin 705 olduğu koronavirüs tablosunda test sayısının ise 109 bin 443 olduğu görüldü. Ağır hasta sayısı 991 oldu. İyileşen sayısı 1003 olurken toplan iyileşen sayısı 245 bin 929'a yükseldi.