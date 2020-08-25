Kısırlığın nedenleri neler?

Kadınların kısırlığı arasında en sık görülen yumurtlama bozukluklarıdır. Bir bayan düzenli adet görüyorsa bu kişide yumurtlama bozukluğu olma ihtimali son derece azdır. Ama ilaçsız adet göremiyorsa ya da iki ayda, üç ayda bir adet görüyorsa ve her bir adet arasında 10-15 günlük bir rötarı oluyorsa bu kişilerde yumurtlama bozukluğu olduğunu söylemek mümkündür. Yine kadınlarda kısırlığın nedenleri arasında tüpler ait sıkıtılar söz konusu olmakta. Tüplerden birinde ye da ikisinde kapalı olması bir kısırlık nedeni olabilmekte. Bunların nedenleri arasında da daha önceden geçirilmiş enfeksiyon veya karın içi yapılmış operasyonların kadınlarda kısırlığın en sık görüldüğü durumlardır. Kadınlarda kısırlığın bir diğer nedeni ise çikolata kistidir. Yine miyomların kadınlarda kısırlığa neden olduğu da tartışmalar arasında yer almakta. Rahmin içerisine baskı yapan miyomların kısırlığa neden olduğu söylenebilir. Bazı kadınlarda hiç bir sebep olmamasına rağmen kısırlık söz konusu olabilmekte. Bu duruma açıklanamayan kısırlık denilmekte.

Kadınlarda kısırlık belirtileri neler?

Evlendikten 6 ay sonra çocuk yapılmak isteniyor ve çocuk olmuyorsa kısırlık söz konusu olabilir. Bunun için mutlaka erkek üroloji doktoruna kadın ise kadın hastıkları bölümüne gidip bir doktora bakınmalıdır. Kısırlık belirtiler kadınlar tarafından merak edilmekte. Peki kadınlarda kısırlık belirtileri neler? Kısırlık önceden bilinir mi, ne gibi belirtiler gösterir?

Kısırlığın belirtilerinden ilk ve en önemlisi düzensiz rengi dönemeleridir. Düzensiz regi süreçleri yumurtlama sıkıntısının bir belirtisidir. Kadınlarda kısırlığa aşırı zayıf ve aşırı kilolu olma durumu da etkilidir. Reglin ağrıları çoğu kadında ağır geçebilir. Ancak bu ağrılar yataklara düşürüyor ve ağrılar dayanılmaz bir hale geliyorsa endometriozisin sorununa işaret ediyor olabilir.

Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir yerde büyümesiyle oluşan bundan dolayı da ağrılara sebebiyet veren bir hastalıktır. Endometriozisin en çok görüldüğü bölge yumurtalıklar, tüplerde görülmekte. Hamile kalınmasına rağmen sık sık düşük yapanlar da mutlaka bir doktora görünmelidir. Havaların sıcak olması bile üşümeye özellikle de ayak ve ellerin üşümesini önleyemiyorsa bu durum da hayra işaret değildir. Bunun için tiroid hormon durumunuzu kontrol ettirmeniz gerekir. Üşüme düzensiz yumurtlamaya da neden olabilecek bir durum olabilir ve adet dönemini etkileyebilir. Meme uçlarından sıvı tarzı bir şey sızması da sıkıntılı bir durumun işaretidir. Meme uçlarından sıvının gelmesinin sebebi tiroid hastalıklardan tutun da hipofiz bezinizdeki tümöre neden olabilir. Kısırlığın önemli faktörlerinden biri de yaştır. Kadınların yaşı ilerledikçe gebe kalma durumu da zayıflayacaktır.