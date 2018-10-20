Kışın kötü öksürüğüne zencefil, nane ve adaçayı

Soğuk algınlığı sebebiyle oluşan öksürük içinse hem öksürüğünüzü alacak hem de vücudunuzu güçlendirmenize yardımcı olacak nane çayı, zencefil çayı ve adaçayı içebilirsiniz. Bu çaylardaki vitamin ve mineraller, hastalık öksürüğün dışında, hapşırmalarınızı, ağrılarınızı, burun akıntısını hafifleterek hastalığın süresini kısaltmaya yardımcı olacaktır.

Zencefil Çayı

Nezle, grip yüzünden yaşanan öksürükler için zencefil çayı kullanabilirsiniz.

2-3 santimlik bir zencefili rendeleyerek bir bardak sıcak suya atın ve 10-15 dakika demlenmesini bekleyin. Yemeklerden sonra günde 3 bardak içebilirsiniz.

Çok soğuk havadan eve geldiğinizde içinizi ısıtması için zencefil çayına tarçın ilave edebilirsiniz. Zencefil çayının faydaları ve yan etkileri hakkında yanda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Nane Çayı



Geleneksel olarak kullanılan “nane limon çayı” soğuk algınlığı tedavisinde ve öksürüğe karşı en etkili bitkisel çaylardan biridir. Bu karışımın etkisini arttırmak için naneyle eşit miktarda civanperçemi ve bir miktarda bal ekleyebilirsiniz.

Adaçayı

Toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlayan adaçayı aynı zamanda kuru öksürüğe karşı boğazı yumuşatmak içinde kullanılabilir.

Eğer boğaz ağrınız varsa adaçayını demledikten sonra soğutun ve bir kaç damla limon ekleyerek gargara suyu olarak kullanın. İltihaplanmaları geçirici özelliği ile bir süre sonra ağrıları hafifletecektir. Adaçayı hakkında daha ayrıntılı bilgileri yanda bulabilirsiniz.

Bal

Bazı çaylar doğal olarak tatlıdır ve içmesi kolaydır. Ancak bazılarının tadı acı gelebilir. Öksürüğe karşı hazırladığınız çaylarda tatlandırıcı olarak bal kullanabilirsiniz. Sonuçta balın da çiçeklerden toplanıp geldiğini hatırlayın lütfen.

Bal aynı zamanda kuru öksürükle tahriş olan boğazınızı yumuşatır ve kaşınma duygusunu alır.

Bir bardak çay için bir çay kaşığı bal yeterlidir.



Bu konuda bir tavsiyemiz de sıcak çaya bal katmamanızdır. Balınız kokulu bal ise, çayınızın aromasını değiştirecektir. Bununla kalsa iyi sıcak çayda bal gerçek kimliğinden uzaklaşmaktadır.

Zencefil, nane ve adaçayının hiçbir yan etkisi yok

Zencefil halk arasında mide rahatsızlıkları, sindirime yardımcı olmak ve kalp sağlığını korumak amacıyla uzun yıllardır tüketilmektedir. Sindirimin hızlanmasını sağlar. Yüksek potasyum içeriği ile kemik sağlığını korur, kas güçsüzlüğüne iyi gelir, konsantrasyonu arttırır ve böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kan dolaşımını arttırıcı etkisi kalp hastalıklarına karşı iyidir.

Nane

Yağı, suyu ve kurutulmuş yaprakları modern tıpta faydaları kabul görmüş ve üzerine bilimsel araştırmalar yapılan sayılı bitkiler arasındadır. Sakızlara, içeceklere, yemeklere aroma vermek amacıyla kullanılan nane hazımsızlık, gaz, sindirim sistemi sorunlarında etkili bir çözüm olarak kullanılır. Antioksidan etkisi vardır. Omega 3 yağ asidi yönünden zengindir

Adaçayı

Yumuşak ve tatlı bir tadı olan adaçayı taze, kurutulmuş yapraklar veya toz şeklinde yıl boyunca bulunabilir. Adaçayı yaprakları griye çalan yeşil renktedir ve sivri uçlu yaprakların üzerindeki damarlar oldukça belirgindir. Tarih boyunca hem gıda olarak hem de sağlığa faydaları ile bir tedavi aracı olarak geniş çaplı kullanılmıştır ve günümüzde artarak kullanılmaya devam edilmektedir.