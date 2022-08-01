Kişi kendinden bilirmiş işi! İlyas Salman yine duvara tosladı

Yüzde 52 gibi ezici bir oy ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı seven ve iktidara destek veren yerli ve milli sanatçı ve ünlü isimler solak medyanın hedefi olmaya devam ediyor.

Erdoğan düşmanlığı ayyuka çıkan Yeşilçam bataklığının ünlü isimlerinden İlyas Salman, mezhepçi Birgün gazetesine verdiği röportajda iktidara destek veren yerli ve milli sanatçılara yalaka deme cüretinde bulundu.

İlyas Salman, “Devlet, korkusundan dolayı sanatçıyı sürekli yanında ve yalaka olarak görmek ister. Aydınlık görmek istemez, karanlık görmek ister” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun yoldaşı!

CHP rozeti takarak, CHP grup toplantılarında boy gösteren ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dibinden ayrılmayan Salman’ın Erdoğan’a destek veren sanatçılara ‘yalaka’ demesi, “Kendin ne oluyorsun o zaman?” sorusunu sordurttu.

Sen kimsin?

Fikir özgürlüğünü sadece kendi fikirlerinin özgürlüğü olarak algılayan solak mahallenin sakini İlyas Salman “Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum” sözleriyle küstahlığının da sınırının olmadığını gösterdi.

Salman’ın akla ziyan bu sözleri “Yüzde 52 ile 2 kez üst üste halkın oyuyla Cumhurbaşkanını seçilen Erdoğan’ı sen koltuğa layık görsen ne yazar görmesen ne yazar” dedirtti.