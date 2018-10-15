Kısa çalışma ödeneği nedir?

Hükümetten hem patronu hem de işçilere derin bir nefes aldıracak çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Zor durumda kalan işverenin işçi çıkarmasının önüne geçmek için devlet işçi adına işverene 3 ay gelir sağlayacak bu süre 6 aya kadar da çıkartılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durduran iş yerlerinde geçerli olacak. Buna göre çalışanlara 3 ay gelir desteği sağlanacak. İş durdurma süresinin uzaması hâlinde, 6 aya kadar uzatılabilecek. Ödeneğin verilmesi konusunda İŞKUR’un vereceği karar geçerli olacak. Uygun görülmesi hâlinde brüt kazancın yüzde 60’ına yakın ödeme yapılacak. Buna göre asgari ücretliye bin 208 TL maddi destek verilecek. Çalışanlar, sağlık hizmetlerinden de mahrum kalmayacak. Kaynak: Kısa çalışma ödeneği geliyor! Çalışanlara 1208 TL ek ücret!

6 aya kadar da ücret verilebilecek

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.