Milyonların gözü KÇÖ ödeme tarihinde... Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.

Bu ay yapılacak ödemeler için henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.