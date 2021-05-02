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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri gibi detaylarla uzatılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:37:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Milyonların gözü KÇÖ ödeme tarihinde... Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.

Bu ay yapılacak ödemeler için henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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