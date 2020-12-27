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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş ödemelerin erken yapılmasını beklemeye başladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:43:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kısa çalışma ödeneği 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenecek. Peki, Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Yeni yıl kutlamalarını geçen yıl olduğu gibi bu yılda evde yapacak olan vatandaşlar 2021 Ocak Kısa Çalışma Ödeneği veriliş tarihi ne zaman olacak merak ediyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu konuya dair güncel bir açıklama yapmadığını, açıklama yaparsa mutlaka haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim.

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