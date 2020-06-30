Kısa çalışma ödeneği daha ne kadar verilecek?
Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olanlar kısa çalışma ödeneği alabiliyor. Peki kısa çalışma ödeneği daha ne kadar verilecek?
Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin 29 Haziran’dan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurmuştu.
T.C kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran'da,
4 olanlara 1 Temmuz'da,
6 olanlara 2 Temmuz'da,
8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir" diye konuşmuştu.