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Kısa çalışma ödeneği başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

İşçilerinin ücretini veremiyorum diyen patrona ve işyeri kapanırsa maaşımı nasıl alacağım diye endişe eden işçiye hükümetten son dakika müjdesi geldi. Zor durumda kalan işverenin işçi çıkarmasının önüne geçmek için devlet işçi adına işverene 3 ay gelir sağlayacak bu süre 6 aya kadar da çıkartılabilecek. Peki kısa çalışma ödeneği için başvurular nereye yapılacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenler başvurusunu nasıl yapacak? İşte son dakika kısa çalışma ödeneğine ilişkin son bilgiler...

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:34
Kısa çalışma ödeneği başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

İşçilerinin ücretini veremiyorum diyen patrona ve işyeri kapanırsa maaşımı nasıl alacağım diye endişe eden işçiye hükümetten son dakika müjdesi geldi. Zor durumda kalan işverenin işçi çıkarmasının önüne geçmek için devlet işçi adına işverene 3 ay gelir sağlayacak bu süre 6 aya kadar da çıkartılabilecek. Peki kısa çalışma ödeneği için başvurular nereye yapılacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenler başvurusunu nasıl yapacak? İşte son dakika kısa çalışma ödeneğine ilişkin son bilgiler...

Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durduran iş yerlerinde geçerli olacak. Buna göre çalışanlara 3 ay gelir desteği sağlanacak. İş durdurma süresinin uzaması hâlinde, 6 aya kadar uzatılabilecek. Ödeneğin verilmesi konusunda İŞKUR’un vereceği karar geçerli olacak. Uygun görülmesi hâlinde brüt kazancın yüzde 60’ına yakın ödeme yapılacak. Buna göre asgari ücretliye bin 208 TL maddi destek verilecek. Çalışanlar, sağlık hizmetlerinden de mahrum kalmayacak. Kaynak: Kısa çalışma ödeneği geliyor. Çalışanlara 1208 TL ek ücret!.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl olur?

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu’nu doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunabilirler. İşverenin, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor. İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanun’un 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:34
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