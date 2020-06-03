Kısa çalışma ödeneği alırken emeklilik primi ödenir mi?

Çalıştığım fabrika salgın nedeniyle üç aylık süre için kapandı. Çalışanlar için işveren, kısa çalışma maaşına başvurdu. Devletten, yaklaşık olarak maaşımızın yarısı kadar para almaktayız. 180 gün daha prim ödersem emekli olacağım. Bu üç aylık sürede primimi kim yatıracak? İşveren mi yoksa devlet mi? Sorusuna Posta yazarı Ekrem Sarısu şu şekilde cevap veriyor: "İşsizlik ödeneğini, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan almaktasınız. Kısa Çalışma Ödeneği aldığınız sürece (üç ay) adınıza Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yatırılacak ve siz, eşiniz ve varsa hak sahibi çocuklarınız sağlık yardımı alacaksınız.

Ancak, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) ne işveren ne de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan prim ödenmez. Maalesef Kısa Çalışma Ödeneği alınan ve emeklilik primi ödenmeyen süreyi borçlanma hakkı da bulunmuyor. Netice itibarıyla emekli olmak için Kısa Çalışma Süresi bittikten sonra 6 ay daha çalışarak prim ödeyeceksiniz."