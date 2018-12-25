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Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru

İzmir'de 30 Aralık'ta yapılacak Türkiye'nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışı için 150 kişi başvuruda bulundu- Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: "Uluslararası standartlara sahip çok özel bir yarış olacak"

25 Aralık 2018 Salı 14:54
Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) onaylı Türkiye'nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'na 150 kişi başvuruda bulundu.

Özdere'deki bir turistik tesiste yapılacak 2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'nın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'de ilk defa bir kış kupası gerçekleştirildiğini, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Özdere'de 46 mavi bayraklı plajın olduğunu vurgulayan Öztürk, "Uluslararası standartlara sahip çok özel bir yarış olacak. Umarız bu bir örnek teşkil eder. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.


- Turgut Esen: "Koruyucu elbise olacak"


Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen ise kulüp olarak yüzme sporunu geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını belirtti.

Yarışmaya bugüne kadar 150 katılımcının başvuru yaptığını, başvuruların devam ettiğini bildiren Esen, kendisinin de yüzücü olduğunu ve bu yarışlara katılacağını dile getirdi.

Esen, şunları kaydetti:

"30 Aralık'ta saat 11.00'da başlayıp saat 15.00'e kadar devam edecek yarışlarda bin 500 ve 3 bin metre olmak üzere iki ayrı parkurda çeşitli yaş gruplarında yüzücüler, soğuk suda mücadele verecek. Hava sıcaklığının 15 derece olacağını tahmin ediyoruz. Yüzücülerde koruyucu elbise olacak. Tamamen uluslararası standartlara uygun bir şekilde ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekleyecek."

Yarışlara katılan herkese birer anı madalyası verileceğinin belirten Esen, ayrıca dereceye girenlerin kupa alacağını söyledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de ilçenin deniz turizminden 4 mevsim faydalanmasını istediklerini, bu organizasyonun bunun ilk adımı olmasını temenni ettiklerini anlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:54
  1. Bahri Tiryaki
  2. Deniz
  3. kış
  4. Yusuf Öztürk
  5. yüzme yarışı

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