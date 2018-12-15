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Kış mevsiminde saçların elektriklenmemesi için yapılacaklar

Kış ayında kazak ve yünlü kıyafetlerden dolayı saçlarda elektriklenme olur. Peki elektriklenmemesi için neler yapılabilir?

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:20
Kış mevsiminde saçların elektriklenmemesi için yapılacaklar

SAÇ ELEKTRİKLENMEMESİ İÇİN YAPILACAKLAR

Kış aylarında elektriklenen saçlarınızı sorun hale getirmeyin çünkü bu yöntemlerle hem sağlıklı bir

saça sahip olacaksınız hem de elektriklenmeyecek!

 

Balonu saçlarınıza değdirdiğiniz zaman nasıl elektriklenme oluşturuyorsa, plastik tarak kullandığınızda da aynı etkiyi görürsünüz. Plastik tarak yerine metal ya da seramik tarak kullanmak, saçlarınızın elektriklenmemesi için daha doğru bir seçim olacaktır.

 

Yıkandıktan sonra saçlarınızın hava ile kurumasına izin verin. Çünkü saçınıza ısı veren makinalar, kurutma işlemini bitirdikten sonra saçlarınızı elektriklendirir.

 

Saçlarınıza düzenli olarak bakım yapın. Zengin formüllü saç bakım kremleri ya da maskeleri ile bakım yapın. Böylece saçlarınız ihtiyacı olan nemi kazanarak elektriklenmeyecektir.

 

Saçlarınız için her zaman hafif yapılı bir saç yağı ya da serumu kullanın. Özellikle saç uçlarınıza uygulayın ve böylece gün ortasında saçlarınızın yağlı gözükmesine engel olun.

 

Saçlarınızı taramadan önce tarağınızı kurutma kağıtlarına sürün ya da yatmadan önce yastığınızın üstüne kurutma kağıdı koyun. Bunun dışında saçlarınızı iki kurutma makinasının arasına yerleştirip kağıtları saç uçlarınıza doğru indirerek de elektriklenmeyi azaltabilirsiniz.

 

Gün içinde saçlarınız elektrikleniyorsa çantanızda taşıyabileceğiniz küçük boy saç spreylerinden yararlanın. Ne kadar kullanabileceğinizi kontrol etmek için spreyi avucunuza sıkın ve daha sonra elleriniz ile elektriklenen saçlarınızın üstüne bastırın.

 

Stratejik davranın ve saç spreyini saçlarınızın dışında kıyafet ve saç aksesuarlarınıza da sıkın. Saçlarınız ile temas içinde olan şapka veya kazaklarınızın omuz bölgelerine saç spreyi sıkarak elektriklenmeyi önleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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