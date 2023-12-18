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Sağlık Kış mevsiminde güneş kremi sürülür mü?
Sağlık

Kış mevsiminde güneş kremi sürülür mü?

Yeniakit Publisher
2023-12-18 19:36:00 -
Kış mevsiminde güneş kremi sürülür mü?

Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak etkisini kaybeden güneş ışınları, kışın da cilde zarar veriyor. Uzmanı güneşten koruyan kremlerin kışında kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Yaz aylarında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak istemeyen vatandaşlar, güneş koruyucu krem ile cilt sağlıklarına dikkat ediyor. Kış aylarında etkisini yitiren güneş ışınları yeryüzüne ulaşmaya devam ediyor. Uzmanlar, yaz ayları kadar etkili olmayan güneş ışınlarının kışın da cilde zarar verebileceğini söylüyor.

Hem yazın hem de kışın kullanılmalı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, havanın kapalı olduğu kış günlerinde güneşin zararının ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azaldığının altını çizerek, “Güneş ışınları hem yazın hem de kışın yeryüzüne ulaşıyor. Vatandaşlarda güneş kremi yazın kullanılır gibi bir algı var ama hastalarımızın hem yazın hem de kışın güneş kremi kullanmaları gerekiyor. Özellikle karlı havalarda güneş ışıklarının yansımasıyla daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Güneşin deride faydalı etkileri olduğu gibi yan etkileri de bulunmakta. Güneş lekeleri, güneş yanıkları, güneşe bağlı yaşlanma olabilir. Veya güneşe bağlı bazı hastalıkların tetiklenmesi olabilir. Güneş lekelerinin oluşmasını önlemek, hastalıkların alevlenmesini önlemek için yazın ve kışın güneş koruyucu krem kullanmak gerekir” ifadelerine yer verdi.

3-4 saatte bir tekrar sürülmeli

Güneş kreminin nasıl kullanılacağını anlatan Doç. Dr. Mustafa Tosun, şu ifadelere yer verdi:

“Güneş kremi kullanmak önemlidir ama ne sıklıkla ve nasıl kullanması konusunda da vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş koruyucu krem kullanıp, 3-4 saatte bir tekrarlamak gerekir. Kremlerin yararlanma ömrü 3-4 saat. Bu da cilt formuna göre de değişiyor. Dış ortamda çalışanlarda, güneşe maruz kalanlarda, yazı çiftçiler için, kışın ise dağcılar ve kayak yapanların dikkat etmesi ve kullanması gerekir. Dış ortamla daha çok temas eden kişilerin özellikle kullanmaları gerekiyor.”

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