Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan işletmelere 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde, kış şartlarına uygun lastik takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Bu uygulamanın, kötü hava koşullarında hazırlıksız araçların trafiği aksatmasını ve güvenlik risklerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Ekiplerin özellikle kar ve buzlanmanın görüldüğü günlerde kontrolleri artıracağı ifade edildi. Kış lastiklerinin, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle, özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihini kontrol etmeleri ve raf ömrünü doldurmuş ürünlerden kaçınmaları hatırlatıldı.

Fiyatlar ve Hizmet Ücretleri

Düşük inçli kış lastiklerinin fiyatı 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme–takma ücreti;

16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL,

17 inç ve üzeri jantlarda 1.200–1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti ise dört lastik için genel olarak değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.