Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Kış hastalıkları ve korunma yolları

Kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisine alıyor. Peki kış hastalıklarına karşı hangi önlemler alınmalıdır?

KIŞ HASTALIKLARINDAN NASIL KORUNURUZ?

Dengeli ve sağlıklı beslenmek,

Uyku düzenine dikkat etmek, yeterince uyumak,

Özellikle su başta olmak üzere yeterli sıvı tüketmek, gazlı içeceklerden kaçınmak,

Meyve ve sebzenin yanında haftada iki kez balık yemek,

Demir, çinko, D vitamini gibi mineral ve vitamin seviyelerini kontrol ettirmek,

Ihlamur gibi bitki çayları, posası içine ilave edilmiş meyve suları, pekmez ve bal tüketmek,

Kış hastalıkları en çok solunum yolu ile bulaştığından öpmek yerine karşınızdakine başınızla selam vermek,

Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak,

Elleri sık sık yıkamak ve ağıza, buruna, gözlere sürmemek; çocuklara hijyen kurallarını öğretmek,

Mikroplar sıcakta kolayca ürediklerinden ortamı aşırı ısıtmamak,

Evi, sınıfları ve bulunulan ortamı düzenli havalandırmak,

Ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırmak,

Süt çocukluğu döneminde mutlaka bebeğinizi emzirmek ve bağışıklığını ‘doğal antibiyotik’ olan anne sütü ile güçlendirmek,

Ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırmak

Çok kalın veya inci giysiler giymemek, çocuklara da giydirmemek. Ortama uygun katlı kıyafetler giyip, sıcaklığa göre artırıp azaltmak,

Çocuğunuzu sigara dumanının bulunduğu ortama sokmamak,

İstirahat etmek vücut direncini artıracağından gerekirse okula göndermemek,

Doktorunuz gerekli görürse grip aşısını yaptırmak.