0553 313 94 23

Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Kış hastalıkları ve korunma yolları

Kış hastalıklarını önlemek için neler yapılmalıdır?

08 Ocak 2019 Salı 17:09
Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Kış hastalıkları ve korunma yolları

Kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisine alıyor. Peki kış hastalıklarına karşı hangi önlemler alınmalıdır?

KIŞ HASTALIKLARINDAN NASIL KORUNURUZ?

 Dengeli ve sağlıklı beslenmek,

Uyku düzenine dikkat etmek, yeterince uyumak,

Özellikle su başta olmak üzere yeterli sıvı tüketmek, gazlı içeceklerden kaçınmak,

Meyve ve sebzenin yanında haftada iki kez balık yemek,

Demir, çinko, D vitamini gibi mineral ve vitamin seviyelerini kontrol ettirmek,

Ihlamur gibi bitki çayları, posası içine ilave edilmiş meyve suları, pekmez ve bal tüketmek,

Kış hastalıkları en çok solunum yolu ile bulaştığından öpmek yerine karşınızdakine başınızla selam vermek,

Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak,

Elleri sık sık yıkamak ve ağıza, buruna, gözlere sürmemek; çocuklara hijyen kurallarını öğretmek,

Mikroplar sıcakta kolayca ürediklerinden ortamı aşırı ısıtmamak,

Evi, sınıfları ve bulunulan ortamı düzenli havalandırmak,

Ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırmak,

Süt çocukluğu döneminde mutlaka bebeğinizi emzirmek ve bağışıklığını ‘doğal antibiyotik’ olan anne sütü ile güçlendirmek,

Ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırmak

Çok kalın veya inci giysiler giymemek, çocuklara da giydirmemek. Ortama uygun katlı kıyafetler giyip, sıcaklığa göre artırıp azaltmak,

Çocuğunuzu sigara dumanının bulunduğu ortama sokmamak,

İstirahat etmek vücut direncini artıracağından gerekirse okula göndermemek,

Doktorunuz gerekli görürse grip aşısını yaptırmak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:09
  1. Kış hastalıkları
  2. Kış hastalıkları önleme yolları
  3. Kış hastalıklarından nasıl korunuruz
  4. Kış hastalıklarını önlemek için neler yapılmalıdır?
  5. Kış hastalıkları ve korunma yolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı sığınmacıları Myanmar'a gönderme
    1. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
    2. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
    3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    5. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
    6. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    7. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
    8. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
    9. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
    10. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
    11. Temizlik simgeleri hamamlarımız
    12. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
    13. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
    14. Düzce'de eğitime kar engeli
    15. "Plastik kullanımını terk edip,..
    16. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
    18. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
    19. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
    20. Kış hastalıklarından nasıl korunuruz?..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'