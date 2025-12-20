  • İSTANBUL
Kış hastalıkları kapıda! Uzmanlardan anne babalara kritik uyarı: "Hijyen yoksa hastalık kaçınılmaz."
Sağlık

Kış hastalıkları kapıda! Uzmanlardan anne babalara kritik uyarı: "Hijyen yoksa hastalık kaçınılmaz."

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kış hastalıkları kapıda! Uzmanlardan anne babalara kritik uyarı: "Hijyen yoksa hastalık kaçınılmaz."

Kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte çocuk poliklinikleri dolup taşmaya başladı. Grip, nezle ve bronşit vakalarında patlama yaşanırken, uzmanlar özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklar için alarm verdi. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan minikleri bu salgınlardan korumanın ilk yolunun elleri sık yıkamak ve kişisel hijyenden geçtiğini belirten doktorlar, kapalı ve kalabalık ortamlarda virüslerin hızla yayıldığına dikkat çekerek aileleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da artan grip, nezle ve bronşit vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Şanlıurfa'da özellikle de çocuklarda bu tür gribal hastalıkların arttığına dikkat çeken uzmanlar, soğuk hava şartları ve kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, çocuklarda enfeksiyon vakalarının yükselmesine neden olduğunu vurguladı.

Kış aylarında çocukların bağışıklık sisteminin zayıfladığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Aydın Bozkaya, ailelere C vitamini ve taze sebze ile meyve gibi ürünlerin sık sık tüketilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Bozkaya, "Çocuklar kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamadığı için bu nedenle D vitamini takviyesi, C vitamini ve taze sebze ile meyve tüketiminin artırılması gerekiyor. Bağışıklığı düşen çocuklar enfeksiyonlara daha hızlı yakalanıyor. Düzenli uyku, bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi hastalıklardan korunmada büyük önem taşıyor. Çocuklarda ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulmalı" dedi.

