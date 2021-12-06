Kış depresyonuna dikkat

Güneşten yararlanma süresinin azalması ile mevsimler arası geçişlerde sık görülen yeme içme alışkanlığındaki değişimin, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve uyku düzeninin bozulması sonrası meydana gelen duygu değişiminin kış depresyonuna neden olabildiği belirtildi.

Sonhabardan kış mevsimine geçtiğimiz bu günler güneşten faydalanma süresinin azalması ve kapalı havaların duygu değişimlerine neden olduğu ifade edildi. Bu dönemlerde uyku düzeninin bozulması ve yeme içme alışkanlığında ki değişikliği karşı uyarılar bulunan Kütahyalı Uzman Psikolog Kamil Yoşumaz, “Kış depresyonu olarak tabir edilen kavram mevsim geçişlerine bağlı duygu durum değişim halidir. Bunun içinde bazı kişilikler, bazı mizaç yapıları kış ışığın azalması, havaların soğumasından dolayı daha çok etkilenirler. Çünkü bu karakterler kendilerini yaz aylarına daha çok kendilerini entegre etmiş ve yaz aylarında sosyalleşen yapılar. Kış ayları ile birlikte kendilerini daha çekimser içe kapanık bir şekilde olumsuzluğa etkilenebiliyor. Tabi kış aylarında belirtileri gözlemlememiz çok önemli. Örneğin uyku bozulmaları, yemeklerde karbonhidrat artırımı oluyor kış aylarında, sosyal hayatta zevk aldığımız alanlarda azalma olduysa bilinsin ki kış mevsimine bağlı duygulanım söz konusudur bu kişilerde" dedi.



Gün ışından yararlanılması tavsiyesinden bulunan Yoşumaz, “Mevsim geçişlerinde tavsiyede bulunmamız gerekirse daha fazla ışıklı ortamlarda çalışılması lazım. Yani kış mevsiminden etkilenen kişilerin gün ışığı denilen aydınlık alanlarda hayatlarını sürdürmesi gerekiyor. Aynı zaman güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğa yürüyüşleri, dışarıda aktiviteler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten pandemi dönemi ile birlikte sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme olanağı da sağladık. Bu dezavantaj olarak görünen durumu avantaja çevirme şeklinde değerlendirebiliriz. Bu kış depresyonu yada mevsimsel geçiş depresyonunda bizim ‘A tipik' depresyona bakılması gerekiyor. Bu kriterler ise uyku, yeme içme bozulması bozulması varsa bir uzmandan yardım almamız gerekmektedir” diye konuştu.