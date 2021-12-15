Kış çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Çorbalar midenin gerilmesini sağladığı için yemeğin daha az yenilmesini sağlar. Özellikle kilo kontrolünde olanların mutlaka çorba tüketmesi gerekir.

Kış çorbası gerekli malzemeler

Malzemeler

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu

Kıvamı İçin;

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

2 yemek kaşığı un

Kış çorbası nasıl yapılır?

Bütün sebzeleri temizleyip yıkayalım. İrice doğrayıp tencereye alalım. Üzerine 8-9 su bardağı su ilave edelim. Et suyu ya da tavuk suyu olursa daha lezzetli olur. Tuzunu ve karabiberini de katıp sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Tereyağında unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blenderden geçirelim. İnce kıydığımız dereotunu da ilave edelim.