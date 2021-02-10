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Kadın - Aile Kış çorbası nasıl yapılır? Hastalıklara karşı antibiyotik çorba tarifi
Kadın - Aile

Kış çorbası nasıl yapılır? Hastalıklara karşı antibiyotik çorba tarifi

Kış çorbası tarifi | Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler sağlıklı, şifa dolu tarifleri araştırıyor. Böyle bir tarif arıyorsanız mutlaka kış çorbası tarifini araştırabilirsiniz. Peki, kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbası tarifi | Tam ölçülü kış çorbası | Antibiyotik çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:15:00 -
Kış çorbası nasıl yapılır? Hastalıklara karşı antibiyotik çorba tarifi

Leziz ve sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka kış çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte, kış çorbası tarifi.

Kış çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet yumurta
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet soğan
  • 1 demet ıspanak
  • 5 diş sarımsak
  • 1,5 litre su

Kış çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle buğday ve nohudu haşlayın.

Haşlanmış buğday ve nohudu bir tencereye alın.

Tencereye 1,5 litre su ekleyin ve ocağın altını açın.

Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.

Tencereden bir, iki kepçe su alıp yoğurtlu karışıma ekleyin.

Karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin.

Çorbaya tuz ilave edin.

Soğanı ince ince doğrayın.

Bir tencerede soğanı az yağda kavurun.

Tencereye ıspanağı ilave edin. Bir miktar tuz ilave edip sotelemeye devam edin.

Ispanak yumuşayınca sarımsağı ilave edin.

Çorbanın altını kapatın.

Çorbayı servis kaselerine alın. Her kaseye birer yemek kaşığı ıspanaklı karışımdan koyun.

Afiyet olsun.

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