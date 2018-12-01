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Kış çayıyla kendinizi hastalıklardan koruyun

Kış çayının faydaları neler? Hangi hastalıktan korur? İşte detayları…

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:04
Kış çayıyla kendinizi hastalıklardan koruyun

Kış aylarında vücut enfeksiyonlara karşı daha korunmasız bir hale gelir. Bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalığa yakalanma riski artar. Vücut direncinizi arttırmak ve hastalıklardan korunmak için kış çayları oldukça etkili bir yöntem.

KARIŞIK KIŞ ÇAYI

Karışık kış çayı sayesinde hem hastalıklardan korunup hem de metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Farklı lezzetleri seviyorsanız bu çay tam size göre. Evde kolayca hem sağlıklı hem de lezzetli bir çay hazırlamanız mümkün. Kuşburnuzencefiladaçayı ve tarçın karışımıyla vücudunuzdaki toksinleri atabilir aynı zamanda stresten uzaklaşabilirsiniz.

TARİFİ

2 yemek kaşığı kadar kuşburnu

1 yemek kaşığı kadar taze zencefil

1 yemek kaşığı kadar adaçayı

1 adet kabuk tarçın

Önce suyu kaynatıp daha sonra malzemeleri ekleyerek 5-10 dakika kadar demlenmesini bekleyip, süzdükten sonra içebilirsiniz. İsteğe göre karışımın içine rendelenmiş 1 dilim elma kabuğu ve limon ekleyebilirsiniz. Şeker eklememeniz daha faydalı olacaktır. Tarçın, çayımızın tatlı olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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