Kış çayı tarifi

Kış aylarında boğaz yollarında oluşan enfeksiyonları yok eden zencefil, baş ağrısına karşı iltihap önleyici bir etkisi bulunan zerdeçal, kan pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizine karşı koruyan tarçın, ağız içerisinde oluşan bakterileri engelleyen karanfil, göğüs ısısını artırarak birikmiş olan toksinleri atmaya yardımcı olan göğüs yumuşatıcı etkiye sahip havlıcan ve c vitamini açısından zengin olan aynı zamanda da çaya renk katan hibiskus bitkisinden oluşan karışımla elde ettiği kış çayı yaklaşık 15 dakika, 43 derecede kaynatılır.

Ihlamur diğer bitkilerin etkisini azalttığı için kullanılmaz. Ihlamur tek başına içilmelidir.

Kış çayında asla şeker olmaz. Stevia adı verilen bir tatlı ot vardır. Çaya tat veren bu bitkiyi aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz.

O olmazsa kış çayına bal katılabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken balın çaya çok sıcakken katılmaması. Çayın hafif soğumasını bekleyip, bal katmalıyız.