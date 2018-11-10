Kış ayındaki cilt kuruluğuna pratik çözümler…

KIŞ AYLARINDA GÜÇLÜ NEMLENDİRİCİLER KULLANIN

Ciltte kuruma, canlılığının azalmasına ve erken yaşlanmaya neden olur. Hem yaz hem de kışaylarında dermatolog tavsiyesi ile yaşa uygun nemlendirici özelliği olan medikal kozmetik ürünlerin kullanımı deri yaşlanmasını geciktirebilir. Bu doğrultuda cilt tipine uygun güneş koruyucu özelliği de olan nemlendirici ürünlerin her sabah yüze uygulanması gereklidir.

Yaşı 35'in üzerindeki kişilerde yaşlanmayı geciktirici özelliği olan bir gece kreminin deri bakımına eklenmesi uygundur. Deri temizliğinde renkli, kokulu duş jelleri yerine; beyaz, kokusuz, kalıp sabunlar tercih edilebilir. Vücuttaki deri kuruluğunu engellemek için de her banyo sonrasında tüm vücuda nemlendirici uygulamak gereklidir.

UZMAN KONTROLÜNDE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Cilt tipine uygun ürünlerin seçimi için mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Kişiye özel olarak; yazın oluşan lekeleri azaltmaya ve deriyi canlandırmaya yönelik cilt bakımı, kimyasal peeling, PRP (cilt canlandırılması ve gençleştirilmesi amacıyla kanın santrifüj edilip, hastaya kendi trombosit kan hücrelerinin deriye enjeksiyon yolu ile verilmesi), radyofrekans (deride gerginlik sağlayan ve kırışıklıkları azaltan tedavi) ve fraksiyonel karbondioksit lazer (lekeleri ve kırışıklıkların azaltılması ve sivilce izlerinin yok edilmesi) gibi tedaviler de uygulanabilir.

Bu uygulamalar yaz aylarında yapılamadığı için tedaviye başlamak için en uygun mevsim sonbahar ve kış aylarıdır. Bu uygulamalar yanık, leke oluşumu ve kalıcı iz gibi yan etkilerden korunmak için mutlaka uzman dermatologlar tarafından yapılması gereklidir.

KIŞ AYLARINDA CİLDİNİZİN KURUMASINI ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

•Kışın mutlaka cilt muayenesi yapılmalı ve uygun cilt bakımı planlanmalıdır.

•Çok sıcak su ile ve çok sık banyo yapma alışkanlığından vazgeçilmelidir. Banyo yaparken kullanılan temizlik ve vücut bakımı ürünlerinin doğru seçimine özen gösterilmelidir. Cilt kuruluğuna sebep olmayacak, vücudun nem dengesini koruyacak sabun ve şampuanlar tercih edilmelidir.

Kalorifer peteklerine su kabı konulması ya da buhar aleti kullanımı gibi önlemler, ortamın nemini artırarak cilt kuruluğun azalmasını sağlayacaktır.

• Kışın gelmesiyle vücudun su ihtiyacı azalmış gibi hissedebilir. Ancak yine de günlük su tüketimi miktarı azaltılmamalıdır.

Yoğurt, mısır ve hamsi cildinizin dostudur

Bu önerilerin yanı sıra; kış aylarında beslenme alışkanlıkları da derinin canlılığını etkilemektedir. Bol su içilmesi, probiyotikli yoğurtlar, mısır, omega üç yağ asidinden zengin balıklar( Örneğin hamsi) cildin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Çin'de yoğun olarak tüketilen yeşil çay ve soyanın, içeriğindeki fenol ve genistein maddeleri nedeniyle yaşlanmayı geciktirdiği ve deri kanseri oluşumunu engellediği de bilinmektedir.

Son olarak stresten uzak durulmalıdır. Huzurlu ve dengeli bir yaşam sadece ruh sağlığı için değil cilt güzelliği için de önemlidir.