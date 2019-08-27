0553 313 94 23

Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan:- "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz"- TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu:- "Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki ‘CE’ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılacak"

27 Ağustos 2019 Salı 13:52
Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan kırtasiye ürün güvenliğine ilişkin, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz." dedi.

Karaaslan, Ticaret Bakanlığının Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) ile birlikte düzenlediği "Kırtasiye’de Ürün Güvenliği Çalıştayı"da sektöre ve denetimlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kırtasiye ürünlerinde kısıtlanan fiyatlar ve alev geciktiriciler gibi kimyasallara göz açtırmadıklarını anlatan Karaaslan, Ticaret Bakanlığı olarak 2011'den bu yana ciddi denetimler yaptıklarını söyledi.

Karaaslan, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada, üründen numunelerini alıyoruz. Numuneleri akredite laboratuvarlarda, kanserojen maddeler yönünden, fiziki riskler yönünden testlere tabi tutuyoruz." bilgisini verdi.


- "Merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almayın"


Karaaslan eğitim sezonu öncesi alışveriş yapacak velilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin öncelikle merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almamaları gerekiyor. Markası, ürünün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinden sayılan, boya malzemeleri, oyuncak müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamurları CE işaretini aramalarını istiyoruz. CE işareti, ürünün insan sağlığına ve çevre sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmadığını, her türlü fiziki, kimyasal testlerin yapıldığını gösteren bir üretim deklarasyonudur."

Bakanlığın, güvensiz ürün bilgi sistemiyle denetimler sonucunda ortaya çıkan güvensiz nitelikteki ürünlerin markalarını, modellerini, fotoğraflarıyla bakanlığın web sitesinde ilan edildiğini söyleyen Karaaslan, tüketicilerin alışverişe çıkmadan önce bu listeyi kontrol etmelerini önerdi.

Kimyasal bir tür olan fitalatın, plastiği yumuşatılması için kullanıldığını aktaran Karaaslan, "Çocuk sağlığı üzerinde fitalatın ciddi etkileri bulunuyor. Bu kimyasal, oyuncaklarda, oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde ve bebek malzemelerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımızın sağlığı için denetliyor, test ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Fitalatın üretimde kullanımının çok sınırlı seviyede tutulduğunu kaydeden Karaaslan, bu oranın da Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı olduğunu, insan sağlığına zararı olmayacak bir oran belirlendiğini söyledi.

Karaaslan, kokulu ürünlerin imalatında üreticilerden içeriğe uygun etiketle tüketicileri bilgilendirmesini istediklerini kaydederek, "Kokulu bir silgide, kokulu bir defterde alerjiye yol açabilecek bir kimyasal bulunabilir. Bunun işaretlemesinin ürünün üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Eğer maskeyle kullanmak gerekiyorsa, tüketici bunu maskeyle kullanmalı. Eldivenle kullanılması gerekiyorsa tüketicinin mutlaka eldivenle kullanması gerekiyor. Mutlaka bu etiketlere ve uyarıla dikkat edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli"


Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu da bütün bir sezon çalıştıklarını ve bunun sonucunda ürünlerin hepsinin denetimden geçtiğini belirterek, "Her ürünün kendi içerisinde özellikleri ve standartları var. Defterde Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılması gerekiyor. Ama matara ya da beslenme çantasında gıda temasına uygunluğuna bakılması gerekiyor. Bunun etiketinde açıklanan bölümler var. Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki ‘CE’ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılacak. Matara, beslenme çantası ve termosta gıda ile temasına uygunluğuna bakılacak. Bir de çocuklar için okul çantalarını seçerken ergonomik olması, taşıyabileceği, çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:52
  1. kırtasiyede ürün güvenliği
  2. Meral Karaaslan
  3. TÜKİD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak
    1. Manisa’da öğrencileri çevreci..
    2. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    3. Çanakkaleli gençlerden Siirt İl..
    4. Yapı Kredi'ye dijital bankacılık..
    5. 12 ışık yılı uzaklıkta gezegenler..
    6. Çiğlili minikler drama etkinliğinde..
    7. Endonezya'nın başkentinin Borneo..
    8. “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret..
    9. 3 günde 300 kişiyi dinledi
    10. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    11. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    12. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    13. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    15. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    16. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    17. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    18. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    19. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    20. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’