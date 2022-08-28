Kırtasiyede israf uyarısı!

12 Eylül’de açılacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesinde öğrenci ve aileler hazırlıklarına başladı. Döviz kurundaki yükselişin yanı sıra artan maliyetler her ürünü etkilediği gibi okul çantasından kaleme, silgiden deftere kadar öğrencilerin ihtiyacı olan her şeyin fiyatını katlamış durumda.

İhtiyacımız kadar alalım

Velileri uyaran Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, şunları dile getirdi: “Okulların açılmasına az bir zaman kala, velileri de öğrencileri de bir kırtasiye telaşı sardı. Velileri özellikle kırtasiye malzemelerindeki fiyatların çok yüksek olmasına biraz hazırlıklı olsunlar. Artan kağıt fiyatları birlikte kitap ve defterlerde fiyat artışına sebep oldu. Bu noktada özellikle öğretmenlerin ihtiyaç listesi belirlerken geçen yıldan kalan defterlerinde kullanabil ileceğinin altını çizmelerini ısrarla istiyorum. Çünkü kağıt israfı yapmamız gereken dönemlerden birini yaşıyoruz. Aynı zamanda da ihtiyaç listesi hazırlanırken biraz daha minimal düzeyde hazırlarsa velilerimiz daha bu krizden daha az etkilenecektir diye düşünüyorum.”

Fakirlere el uzatalım

Hayırseverlere çağrıda bulunan Avcı, şöyle devam etti: “Çocukların alışverişi en çok istedikleri süreç, okulların açılmaya başladığı süreçtir. Kırtasiyelere neredeyse 18 milyon öğrencinin tamamı gidecek. Dolayısıyla velilerde israfın önüne geçerek alışveriş yaparlarsa, kendi bütçeleri adına daha güzel bir şey yapmış olacaklar. Taşra yerlerde kırtasiye ihtiyaçlarını gideremeyen, yüzbinlerce evladımız var. Bu konuda da STK’ları göreve davet ediyorum. Özellikle bu 3 haftalık süreçte, kırtasiye yardımı noktasında görev alsınlar.”