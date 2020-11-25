Kırşehirli iki muhtar, veren el ile alan eli buluşturuyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki muhtar, başlattıkları kampanyayla kullanılabilir durumdaki kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.

İlçe merkezinde bir iş hanındaki yan yana iki iş yerini kiralayarak muhtarlık merkezi yapan Çiftlikli Mahalesi Muhtarı İsmail Balbaşı ve Ziyarettepe Mahallesi Muhtarı Yalçın Ocak, ihtiyaç sahiplerine yönelik kampanya başlattı.

Aynı binadaki boş bir odayı da kiralayan muhtarlar, kullanılabilir durumdaki kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kampanyalarını ilçe halkına duyurdu.

Kampanyayı duyan vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki kıyafetlerini iş hanındaki odaya bırakıyor, ihtiyaç sahipleri de beğendikleri kıyafetleri buradan alıyor.

Muhtar Balbaşı, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır ihtiyaç sahipleri için kıyafet toplayıp dağıttıklarını söyledi.

Kampanyalarını Kaman geneline duyurduklarını belirten Balbaşı, şöyle devam etti:

"Biz bu işte vatandaşlarımızın giymediği, kendine küçük gelen, rengini beğenmediği kıyafetleri istiyoruz. Fazla kıyafetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyen çok sayıda kişi oluyor. Tek isteğimiz eski, yıpranmış kıyafetlerin getirilmemesi. Günlük 4 veya 5 kişi gelip buradan kıyafet alıyor. Aynı şekilde o kadar kişi de kıyafet getiriyor. Bunları hemen o gün vermiyoruz. Birkaç gün bekletip dezenfekte edip öyle veriyoruz. Belediyemiz koronavirüs salgınından dolayı burayı birkaç günde bir dezenfekte ediyor."

Muhtar Ocak ise ihtiyaç fazlası kıyafeti olanlardan destek beklediklerini söyledi.



Ocak, "Kıyafetleri getirenler alanları, alanlar ise getirenleri asla görmüyor. Kış yaklaşıyor. Kıyafetler temiz bir şekilde bizlere teslim edilirse bizler de onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Giyilmemiş kıyafetleri de teslim ediyoruz. Yeni kıyafetler her zaman önceliğimiz." dedi.