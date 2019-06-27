Kırşehirli genç ahiler, çalışma hayatında projesinin protokolü imzalandı

Mesleki Gelişim ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilen ‘Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor’ projesinin ilk adımı atıldı.

Milli Eğitim Bakan YardımcısıMustafa Safran’ın katılımıyla projenin protokolü Kırşehir Valiliğinde imzalandı. İmza töreni;Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasındagerçekleşti. Öğrencilerin çalışma hayatını tanımaları için yapılan işbirliği protokolü ile mesleki alanlarında desteklenmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakan YardımcısıMustafa Safran, çocukların okullarda vermek istenilen değerler eğitimini de bu projeyle kazanacaklarını söyledi.Çocukları yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek onları hayata hazır hale getirmede projenin önemine değinen Bakan Yardımcısı Safran, “Kökü fütüvvete dayanan, Ahilik teşkilatının memleketi Kırşehir, iyi bir kültürün neşet ettiği bir il. Ahilik teşkilatı, insanları vasıflı insan ve meslek sahibi yaparak üretime katkıda bulunan bir yapıdır. Böyle bir kültürün günümüzde özellikle katkılarla genç nesillere aktarılması 2023 eğitim vizyonunda beklediğimiz en büyük hedeflerden biriydi."dedi.

Eğitimin temel hedefi insan hazırlamaktır

Eğitimin temel hedefinin Kırşehir’de başlatılan projeyle hayat bulacağını anlatan Safran konuşmasını şöyle sürdürdü;

" Eğitimin asıl amacı ve hedefi hayata insan hazırlamaktır. Çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek ve onları hayata hazır hale getirme gayretindeyiz. Bu proje de okul dışında eğitimde bizlere çok yardımcı olacaktır. Kırşehir’in kültürünün yeni nesle aktarımı, eğitimle başarılı performans gösteren ülkelere baktığımız zaman önemini daha da ortaya koymaktadır.

Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, insanı merkeze alan ve temel yaklaşımı bu felsefe üzerinden hareket ederek eğitime yaklaşan ülkeler çok başarılı olur. “Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında” projesi de özellikle geleceğin ahilerinin yetişmesinde büyük katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımız iş yerlerinde ahlak öğrenecek, iletişim kurmayı öğrenecek, çevreyi tanıyacak, meslekleri tanıyacak, insanlar arasındaki ilişkilerini geliştirecek, büyük-küçük arasındaki mesafeyi bilecek, saygının önemini kavrayacak.

Dolayısıyla, okullarda vermek istediğimiz değerler eğitimini de bu projeyle kazanacaklar. Bu projede önemli olan iki taraf için gönüllülük esasının olması. Geriye baktığımızda, hayata atılan çocukların çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, bu projeyi pilot olarak kabul ediyoruz. "

İmza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın iseprojeyle 8., 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yaz tatilinde esnafların yanında çalıştırmayı arzu ettiklerini Ahiliğin başkenti Kırşehir’de bu projenin önemsendiğini belirtti.

Proje kapsamında Kırşehir Merkez İlçede bulunan ortaokulların 8. Sınıflarında bin 978 öğrenci il genelinde ise 3 bin 27 öğrenci akademik liselerin 9. sınıflarında 2 bin 150 10. Sınıflarda ise 2 bin 173 öğrenci bulunuyor. Proje kapsamında 6 bin 301 öğrencinin aktif yararlanması bekleniyor.

Oluşturulan işbirliğinin tabana yayılması ile öğrencilerin hayatı tanımalarının önünün açılması ileriki yaşlarında meslek seçimlerinde yapacakları çalışma hayatının kendilerine katkı sunması hedefleniyor.

Projenin denetimi ve geri bildirim sürecinde ise projede yer alacak esnaf temsilcileri, okullarda belirlenen öğrenci sorumları ile koordineli çalışma yürütecek. Hazırlanan raporlar, ‘Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor’ sekretaryasına aktarılacak.