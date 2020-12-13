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Aktüel Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:52:51 -
Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömerhacılı köyünde ikamet eden Oğuz Türk'ün (42) şehir dışında yaşayan babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi.

Evi kontrol eden köy sakinleri, Oğuz Türk’ün hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarmaya bilgi verdi.

İkamete gelen jandarma ve sağlık ekipleri Türk'ün öldüğünü belirledi.

Oğuz Türk'ün cenazesi, otopsi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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