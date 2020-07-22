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Aktüel

Kırşehir'de üniversite öğrencisi gölette boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:47:21 -
Kırşehir'de üniversite öğrencisi gölette boğuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de serinlemek için gölete giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnlimurat köyünde Dulkadirli Göleti kenarında akrabalarıyla piknik yapan üniversite öğrencisi Selçuk Dulkadir (20), serinlemek için gölete girdi.

Dulkadir'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Dulkadir'in bulunması için Aksaray ve Ankara'daki AFAD dalgıç ekiplerinden yardım istedi.

Dalgıçların 15 saat süren aramasında Dulkadir'in cesedine ulaşıldı.

Yaz tatilini ailesi ile geçirmek üzere memleketine gelen Giresun Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Selçuk Dulkadir'in cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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