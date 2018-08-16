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Kırşehir'de sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

Döviz ve altın fiyatlarındaki hareket nedeniyle oluşan milli hassasiyeti fırsata çevirmek için İstanbul'dan getirdiği sahte altınları bozdurmaya çalışan şüpheli yakalandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:19
Kırşehir'de sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

Kent merkezindeki bir kuyumcunun sahibi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyduk. Hanımın 2 bileziği var, onları bozduracağım" diyerek iş yerine giren N.R'nin getirdiği 3 bileziği inceledi.

Altınların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, yan dükkandaki komşusundan para alma bahanesiyle bulunduğu yerden uzaklaşarak polisi aradı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerine gelerek kuyumcunun oyaladığı N.R'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, 49 gramlık 3 sahte bileziğe el koydu.

Şüphelinin sorgusunda, sahte altınları ortak olarak çalıştığı İstanbul'daki bir arkadaşından alıp Kırşehir'e geldiğini, birkaç gün önce de 60 gramlık 2 sahte bileziği aynı gerekçelerle bozdurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.R, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan 24 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen şüphelinin, ortak çalıştığı iddia edilen kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:19
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