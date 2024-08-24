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Yerel Kırşehir'de sağanak; sele kapılan çoban öldü
Yerel

Kırşehir'de sağanak; sele kapılan çoban öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-24 23:36:00 -
Kırşehir'de sağanak; sele kapılan çoban öldü

KIRŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti.

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. (DHA)

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