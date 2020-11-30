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Aktüel Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:49:47 -
Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de narkotik köpeğinin desteğiyle iki otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 952 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbağ beldesi yakınlarındaki uygulama noktasında Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan 2 aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Çine"nin tepki vermesi üzerine otomobillerde yapılan aramada, bagaj ve koltukların içine yapılmış özel bölmelerde 952 gram esrar maddesi bulundu.

Araçlarda 1 ruhsatsız tabanca ve 54 tabanca fişeği de ele geçirildi.

Sürücüler O.D. ve A.Ö, gözaltına alındı.

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