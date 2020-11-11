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Aktüel Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu
Aktüel

Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:49:10 -
Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kızılırmak'ın Kırşehir'den geçen bölümünde kıyıda erkek cesedi bulundu.

Mucur ilçesine bağlı Yürücek köyü yakınlarında Kızılırmak'ın kıyısında ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun süredir suda kaldığı için çürümeye başladığı belirlenen erkek cesedi, incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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