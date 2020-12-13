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Aktüel Kırşehir’de karı koca evinde ölü bulundu
Aktüel

Kırşehir’de karı koca evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:54:47 -
Kırşehir’de karı koca evinde ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaklı köyündeki evlerinde yaşayan Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen’den (70) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Eve giren jandarma ekibi, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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