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Aktüel Kırşehir'de filyasyon ekibi meyve isteyen küçük kızı sevindirdi
Aktüel

Kırşehir'de filyasyon ekibi meyve isteyen küçük kızı sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:37:27 -
Kırşehir'de filyasyon ekibi meyve isteyen küçük kızı sevindirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de filyasyon ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası ve tedavisi devam eden ailenin 5 yaşındaki kızının meyve talebini yerine getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi ve takip için gittikleri Medrese Mahallesi'ndeki evde yaşayanlara beslenmelerine dikkat etmelerini ve bol meyve tüketmelerini tavsiye etti.

Evin küçük kızı Sultan'ın, evlerinde meyve olmadığı söylemesi üzerine ekiptekiler, meyve alıp götürdü.

Ekipte yer alan eczacı Buse Ülger, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda, yaklaşık 10 aydır sahada olduklarını belirterek, "Bugün de minik Sultan'ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptik, ekip hemşiremiz 'bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin' dediğinde minik Sultan, 'Ama bizim evde meyve yok ki' dedi. Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı, toplumun kanayan yarasıdır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan da paylaşımla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, filyasyon ekibini canı gönülden kutladığını belirtti.

Davranışlarından dolayı ekibi ödüllendireceklerini vurgulayan Yücesan, "Bu aileye yapmış oldukları yaklaşımdan dolayı ekibimizi en yakın zamanda Sağlık-Sen olarak ödüllendireceğiz. Bütün ekibi ayrı ayrı kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızın sahada tedavi hizmetlerinin yanı sıra merhamet ve yardımseverliği gerçekten gurur verici bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

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