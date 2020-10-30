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Aktüel Kırşehir'de FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası
Aktüel

Kırşehir'de FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:26:43 -
Kırşehir'de FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan yararlanan eski askeri okul öğrencisine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu eski astsubay S.Y, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen tutuksuz S.Ü. ve avukatları katıldı.

S.Y, savunmasında, hiçbir zaman mahrem imamlarla görüşmediğini ve ardışık aramayı kabul etmediğini, diğer sanık S.Ü'nün neden kendisini teşhis ettiğini ve ismini verdiğini bilmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraatını istedi.

Sanık S.Ü. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve irtibatta olduğu diğer askeri personelle ilgili bilgi verdiğini belirterek, beraatını talep etti.

S.Y'nin, Jandarma Meslek Yüksekokulundan iki devre üstü olduğunu dile getiren S.Ü, askeri okula devam ederken aynı evlerde birlikte toplantılara katıldıklarını aktardı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık S.Y'ye örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verip tutukluluğunun devamına, etkin pişmanlıktan yararlanan S.Ü'nün ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında 6 farklı dava dosyası oluşturulmuştu.

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