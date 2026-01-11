Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: İki Aday Yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen ehliyet sınavında, iki kişi kopya düzeneği ile yakalandı. Olay, sınav güvenliğini sorgulatan bir duruma yol açtı.
Kırşehir'de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, iki aday kopya çekmek amacıyla özel bir düzenek kullanırken güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Sınavın yapıldığı gün, denetim ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında yakalanan adaylar, kopya düzeneği ile sınavı geçmeyi hedefliyordu. Olay, sınav güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir sorun teşkil ederken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.