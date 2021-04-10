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Siyaset Kırşehir'de CHP'ye Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı!
Siyaset

Kırşehir'de CHP'ye Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı!

Kırşehir'de CHP tarafından asılan afişlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 02:01:00 -
Kırşehir'de CHP'ye Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı!

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

Soruşturma başlatıldı

Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.

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