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Aktüel

Kırşehir'de bir binadaki karantina tedbirleri kaldırıldı

2020-04-27 13:20:23 -
Kırşehir'de bir binadaki karantina tedbirleri kaldırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 12 daireli bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez Medrese Mahallesi'ndeki 6 katlı ve 12 daireli binada yaşayanların bazılarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 11 Nisan'da başlayan karantinadaki 14 günlük süre sona erdi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık ekipleri binada yaşayanları muayene etti.

Koronavirüs ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla binadaki karantina uygulaması kaldırıldı.


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