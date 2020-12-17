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Aktüel Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi
Aktüel

Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:40:42 -
Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri dede Kovid-19'u yendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri Albayrak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mucur ilçesinde yaşayan Albayrak ile gelini ve oğlu, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine evde ilaç tedavisine başladı.

Evde uygulanan tedavinin ardından 96 yaşındaki Albayrak ile oğlu ve gelini, erken tanı sayesinde Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Hastane başvurusu olmadan süreci evinde geçiren ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takip edilen Albayrak, ilaçlarını düzenli kullandığı, çocuklarının kendisine çok iyi bakması ve beslenmesine dikkat etmesi sayesinde sağlığına yeniden kavuştuğunu belirtti.

Albayrak, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Mucur Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri ve tedavisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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