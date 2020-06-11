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Aktüel

Kırşehir'de 6 katlı binadaki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:45:25 -
Kırşehir'de 6 katlı binadaki karantina sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mucur ilçesinde 24 daireli binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Yenice Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 28 Mayıs'ta alınan karantina kararının süresi sona erdi.

Karantina sürecinde yeni vakanın aynı binada yaşayanlar arasında sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması sonlandırıldı.

Mucur Belediyesi ekipleri, karantinanın sona erdiği binada dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.

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