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Yerel

Kırşehir'de 24 aileli 6 katlı bina karantina altına alındı

Kırşehir'de 2 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle 24 ailenin yaşadığı 6 katlı bina karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:19:00 -
Kırşehir'de 24 aileli 6 katlı bina karantina altına alındı

Kırşehir'in Mucur ilçesi, Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada 2 kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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