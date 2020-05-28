Kırşehir'de 24 aileli 6 katlı bina karantina altına alındı
Kırşehir'de 2 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle 24 ailenin yaşadığı 6 katlı bina karantina altına alındı.
Kırşehir'in Mucur ilçesi, Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Burada 2 kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.