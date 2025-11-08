  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kırşehir'de 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Yerel

Kırşehir'de 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Kırşehir'de 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Kırşehir'de otomobil ile çapışan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde, B.Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.Y., metrelerce savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.Y., kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobil ile motosikletin çarpıştığı, B.Y.'nin metrelerce savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sungurlu’da yürekleri ağza getiren kaza! Araç hurdaya döndü
Sungurlu’da yürekleri ağza getiren kaza! Araç hurdaya döndü

Yerel

Sungurlu’da yürekleri ağza getiren kaza! Araç hurdaya döndü

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Beykozda feci kaza: Bir aile yok oldu!
Beykozda feci kaza: Bir aile yok oldu!

Yerel

Beykozda feci kaza: Bir aile yok oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Atatürk talimatı
Aktüel

Erdoğan'dan Atatürk talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23