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Kırşehir kurban bayramı namazı saati 2019 Diyanet Kırşehir bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Kırşehir Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Kırşehir’de Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Kırşehir’de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kırşehir kurban bayramı namazı vakti...

08 Ağustos 2019 Perşembe 01:30
Kırşehir kurban bayramı namazı saati 2019 Diyanet Kırşehir bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Kırşehir Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Kırşehir’de Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Kırşehir’de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kırşehir kurban bayramı namazı vakti...

Kırşehir’de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Kırşehir’de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:29'da kılınacak.

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Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:30
  1. Kırşehir
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